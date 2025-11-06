Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde Gol Krallığında Zirveye Çıktı

Victor Osimhen, Ajax karşısında attığı hat-trickle Şampiyonlar Ligi'nde 6 gole ulaşıp gol krallığında zirveye çıktı; Mbappe, Kane ve Haaland 5'er golle peşinde.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 01:26
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 01:26
Ajax maçında hat-trick ile öne çıktı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Ajax karşısında attığı üç golle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısını 6'ya çıkardı ve gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan mücadelede Galatasaray deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax3-0 mağlup etti. Maçtaki gollerin tamamı Osimhen'den geldi; yıldız futbolcu karşılaşmayı hat-trick ile tamamladı.

26 yaşındaki Osimhen, bu performansıyla Şampiyonlar Ligi gol sayısını 6'ya yükselterek sezonun ilk aşamasında gol krallığında zirveye oturdu. Onu 5'er golle Kylian Mbappe, Harry Kane ve Erling Haaland takip ediyor.

Galatasaray'ın Ajax karşısındaki bu galibiyeti, hem grup sıralaması hem de bireysel istatistiklerde önemli bir dönüm noktası oldu. Osimhen'in formu, Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışını daha da çekişmeli hale getirdi.

