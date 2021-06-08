Vincent Aboubakar Al Nassr ile mi anlaştı? Vincent Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı mı?

Bir süredir Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar’ın siyah beyazlı takımla olan sözleşmesinin bitti. Futbolcu Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Al Nassr ile anlaşma imzaladı. Siyah beyazlı takımın eski oyuncularından ve Aboubakar’ın da eski takım arkadaşlarından Anderson Talisca da geçmiş dönemde Al Nassr kulübüyle anlaşma imzalamıştı.

Aboubakar’ın yeni kulübünden ne kadar alacağı ile ilgili bir açıklama yapılmazken, ortaya atılan iddialar futbolcunun yıldı 6 milyon Euro civarında kazanacağı yönünde.

Vincent Aboubakar futbol kariyeri

Futbol hayatına ülkesindeki Cotonsport isimli takımda başlayan futbolcu, 2010’da Fransa’daki Valenciennes isimli takıma transfer olmuş ve Avrupa’daki ilk çıkışını yapmıştır.

2013 yılında yine Fransız takımlarından olan Loriet’e geçen futbolcu, 2014’te ise 12.30 milyon Euro alarak Porto’ya geçti.

Portekiz ekibindeyken inişli ve çıkışlı bir performansı olan futbolcu, 2016 yılında 2.50 milyon Euro’ya Beşiktaş tarafından kiralandı. Beşiktaş’ta oynadığı süre boyunca taraftar tarafından çok sevilen futbolcu, Porto’ya geri dönse de beklentileri karşılayamadı.

Geçtiğimiz sezonda Porto’dan bonservisini alan futbolcu, siyah beyazlı takım ile anlaşma yapmıştı.