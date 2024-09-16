Vincenzo Montella Berlin'de UEFA Konferansı'nda

Vincenzo Montella'nın Konferansa Katılımı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 14. UEFA Milli Takım Teknik Direktörleri Konferansı'na katılarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik Detayları

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen açıklamaya göre, UEFA tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen etkinlik, UEFA Genel Sekreter Vekili Giorgio Marchetti ve ev sahibi Rudi Völler'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Teknik Gözlemcilerin Katılımı

Konferans sırasında 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için teknik gözlemciler Rafael Benitez, David Moyes, Pat Bonner ve Michael O'Neill organizasyonun teknik ve taktik analizlerinin yapıldığı oturumda yer aldı.

Forum ve Fikir Alışverişi

Oturum sonrası UEFA Teknik Eğitim ve Gelişim Direktörü Olivier Doglia ile UEFA Teknik Gözlemcisi Ioan Lupescu moderatörlüğünde teknik direktörlerin fikir alışverişinde bulunduğu bir forum gerçekleştirildi.

Montella'nın Önemli Değerlendirmeleri

Vincenzo Montella, uluslararası futbol camiasındaki meslektaşlarıyla bir araya gelmenin önemini vurguladı ve şöyle konuştu: "Turnuvanın teknik gözlemcileri ve diğer teknik direktörlerle birlikte EURO 2024'ün bir değerlendirmesini yapmak çok değerliydi. Turnuvayı enine boyuna tartıştık ve oyuna dair ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin organizasyonda sergilemiş olduğu futbolla ilgili övgüleri duymak da çok gurur vericiydi."