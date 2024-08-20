Vincenzo Montella'dan Beşiktaş Ziyareti

Vincenzo Montella Beşiktaş Antrenmanında

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'ın antrenmanını izlemek üzere BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile bir araya geldi.

Önemli Görüşmeler

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile birlikte gelen Montella, antrenman öncesinde futbolcularla selamlaştı. Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, vatandaşına imzaladığı bir siyah-beyazlı formayı hediye etti.

Montella, Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Türk futbolunun geleceği üzerine kapsamlı bir fikir alışverişinde bulundu.