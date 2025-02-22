Vincic, Süper Lig'in 136. Yabancı hakemi olarak sahne alacak

Süper Lig'de Tarihi Bir An

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem olarak atanmış olan Slavko Vincic, Süper Lig tarihinde görev yapan 136. yabancı hakem olacak. Bu önemli karşılaşma, Türkiye'de tam 20 bin gün aradan sonra bir yabancı hakemin sahaya çıkacağı anlamına geliyor.

Yabancı Hakemlerin Süper Lig'deki Geçmişi

Türkiye'de profesyonel ligin kurulmasından bu yana, 1959-1970 yılları arasında toplam 135 farklı yabancı hakem görev yaptı. Bu hakemler, 12 sezon boyunca 346 Süper Lig maçında düdük çaldı.

İlk sezonlarda sadece final maçları için yabancı hakem getirildi; bu durum 1962-1963 sezonundan itibaren değişmeye başladı ve yabancı hakemlere olan talep arttı. 1962-1963 sezonunda 44 maç yabancı hakem tarafından yönetilirken, bu sayı zamanla hızla yükseldi.

Almanya, Avusturya ve İsviçre En Fazla Hakem Gönderen Ülkeler

Yurt dışından getirilen hakemler içinde en fazla görev alan ülke Almanya oldu. Almanya'dan toplam 35 hakem 108 karşılaşmada düdük çaldı. Avusturya ve İsviçre ise sırasıyla 55 ve 48 maçla bu listeyi takip etti.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi ve Yabancı Hakemler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, 18. kez yabancı hakemlere emanet edilecek. Daha önce, 1960'lardan itibaren yapılan 24 karşılaşmadan 7'sinin Türk hakemler tarafından yönetildiği bilinmektedir. Bu derbide görev alacak olan Slavko Vincic, toplamda 55 yıl sonra bir ilki temsil ediyor.

Bu tarihi derbide heyecan doruğa çıkacakken, Vincic'in yönetimi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.