Viranşehir Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u Geçti

Viranşehir Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tura Yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. Viranşehir Belediyespor, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi ve maçı 1-0'lık skorla kazanarak 3. tura adını yazdırdı.
Maçın Önemli Anları
Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleşen mücadelede, konuk ekip Viranşehir Belediyespor'un ilk golü, 23. dakikada Hamza İpekci'den geldi. Bu golle birlikte soyunma odasına 1-0 önde giren Viranşehir, ikinci yarıda savunma yaparak avantajını korumayı başardı.
Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Viranşehir Belediyespor, sahadan 1-0 galip ayrılarak bir üst tura geçmenin sevincini yaşadı.