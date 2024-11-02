Vodafone Sultanlar Ligi Heyecanı: Aydın Büyükşehir Belediyespor Galatasaray'ı Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Kritik Maç

Yıldız kadın voleybol takımları arasında düzenlenen Vodafone Sultanlar Liginin 7. haftasında dikkat çekici bir karşılaşma gerçekleşti.

Aydın'ın Başarılı Performansı

Deplasmanda mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Daikin ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen maçta Aydın ekibi, son setlerde gösterdiği üstün performansla 3-2 galip geldi.

Maçın Detayları

Her iki takımın da soluksuz bir mücadele sergilediği bu karşılaşma, seyircilere büyük heyecan yaşattı. Aydın Büyükşehir Belediyespor’un bu zaferi, ligdeki sıralamaları da etkileyebilir. Takımın bu galibiyeti, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.