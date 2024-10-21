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Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4. Hafta Maç Programı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları yarın başlıyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 10:51
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4. Hafta Maç Programı

Voleybol: Haftanın Maç Programı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının programı belli oldu. Yarından itibaren heyecan dolu karşılaşmalar voleybol severlerle buluşacak.

Maç Programı

Yarın oynanacak olan karşılaşmaların saatleri ve takımları şu şekilde:

  • 14:00 - Fenerbahçe Medicana vs Beşiktaş (Burhan Felek Vestel Voleybol)
  • 17:00 - Sarıyer Belediyespor vs Galatasaray Daikin (Bahçeköy Orman Fakültesi)
  • 17:00 - Türk Hava Yolları vs Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel Voleybol)
  • 17:00 - Aras Kargo vs Kuzeyboru (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
  • 18:00 - Zerenspor vs VakıfBank (TVF Ziraat Bankkart)
  • 18:00 - Bahçelievler Belediyespor vs Eczacıbaşı Dynavit (Hasan Doğan)
  • 19:00 - Aydın Büyükşehir Belediyespor vs Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Mimar Sinan)

Voleybol tutkunları, bu önemli maçları kaçırmamalı!

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