DOLAR
34,42 0%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 0%
BITCOIN
3.110.183,71 0,43%

Voleybol: Altekma, İstanbul Gençlikspor'u Deplasmada Yendi!

Altekma, SMS Grup Efeler Ligi'nde İstanbul Gençlikspor'u 3-2 mağlup ederek 4. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 17:16
Voleybol: Altekma, İstanbul Gençlikspor'u Deplasmada Yendi!

SMS Grup Efeler Ligi'nde Heyecan Dorukta

SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında, Altekma, deplasmanda İstanbul Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. Dolu tribünler önünde gerçekleşen bu zorlu mücadele, Nefes kesen anlara sahne oldu.

Altekma'nın Zorlu Zaferi

Maçın sonucu, Altekma’nın 3-2’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuç, Altekma’nın ligdeki 4. galibiyetini elde etmesini sağladı. Öte yandan, İstanbul Gençlikspor ise bu sezon 5. kez sahadan yenilgi ile ayrıldı.

Bu zaferle birlikte Altekma, ligdeki iddiasını sürdürürken, İstanbul Gençlikspor'un toparlanma çabaları daha da önem kazandı. Her iki takım için de önümüzdeki haftalarda oynanacak maçlar büyük bir önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emlak Konut, Melikgazi Kayseri'yi Deplasmanda Geçti
2
Galatasaray HDI Sigorta, Bursa'yı 3-0 Geçti
3
Eren Dinkci A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı
4
TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 107-99 Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürdü
5
MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. Ayağı Uşak'ta Gerçekleşti
6
Nesine 3. Lig 11. Hafta Maç Sonuçları Açıklandı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!