Voleybol: Altekma, İstanbul Gençlikspor'u Deplasmada Yendi!

SMS Grup Efeler Ligi'nde Heyecan Dorukta

SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında, Altekma, deplasmanda İstanbul Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. Dolu tribünler önünde gerçekleşen bu zorlu mücadele, Nefes kesen anlara sahne oldu.

Altekma'nın Zorlu Zaferi

Maçın sonucu, Altekma’nın 3-2’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuç, Altekma’nın ligdeki 4. galibiyetini elde etmesini sağladı. Öte yandan, İstanbul Gençlikspor ise bu sezon 5. kez sahadan yenilgi ile ayrıldı.

Bu zaferle birlikte Altekma, ligdeki iddiasını sürdürürken, İstanbul Gençlikspor'un toparlanma çabaları daha da önem kazandı. Her iki takım için de önümüzdeki haftalarda oynanacak maçlar büyük bir önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.