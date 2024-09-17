Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde Yeni Sponsorluk Anlaşması

Voleybol Erkekler 1. Ligi'nin Yeni İsim Sponsoru Açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, voleybolun ülkemizdeki önemine değinerek bu branşın gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Üstündağ, Erkekler 1. Ligi için yapılan yeni isim sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde konuştu.

İmza Töreninde Öne Çıkan Açıklamalar

Swissotel'de gerçekleştirilen tören sırasında Üstündağ, "Voleybol, bu ülkenin gurur duyacağı bir branş. Bu başarının arkasında büyük bir emek var. Sponsorlardan, paydaşlara, kulüplerden antrenörlere kadar herkesin katkısı bulunmakta. Erkekler 1. Lig'in ana sponsorluğu için Pizza Hut ile 2 yıllık bir anlaşma yaptık," şeklinde belirtti.

İş Gıda'dan Destek

İş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı İlkem Şahin de voleybola verilen desteğin artarak devam edeceğini vurgulayarak, "Bu çorbada bir tuzumuz olmasını istedik. İki sene önce çalışmaya başladık ve voleybola katkımızı sürdüreceğiz," dedi.

Törene TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, İş Gıda Genel Müdürü Esen Ergörün ve diğer davetliler de katıldı.

Voleybol Erkekler 1. Ligi'nin yeni isim sponsorluk imza törenine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ (solda) ile İş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı İlkem Şahin (sağda) katıldı.

Voleybol Erkekler 1. Ligi'nin yeni isim sponsorluk imza törenine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ (solda) ile İş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı İlkem Şahin (sağda) katıldı.