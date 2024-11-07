Voleybol Haftası: Maç Programı Açıklandı

Voleybolda Haftanın Maç Programı

Voleybol severler için heyecan dolu bir hafta daha kapıda. Vodafone Sultanlar Ligi 8’inci, SMS Grup Efeler Ligi de 7’inci hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Aşağıda liglerin maç programını bulabilirsiniz.

SMS Grup Efeler Ligi Maç Programı

Yarın: 18.00 Ziraat Bankkart - Rams Global Cizre Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

18.00 Ziraat Bankkart - Rams Global Cizre Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart) 9 Kasım Cumartesi:

13.00 TÜRŞAD - Halkbank (Adilcevaz)



17.00 Spor Toto - Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

10 Kasım Pazar:

13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor - İstanbul Gençlikspor (Ordu Akkuş)



14.00 On Hotels Alanya Belediyespor - Fenerbahçe Medicana (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)



14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Arkas Spor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Not: Altekma - Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

Vodafone Sultanlar Ligi Maç Programı