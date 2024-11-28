Voleybol Haftası: Vodafone Sultanlar ve SMS Grup Efeler Ligi 11. Hafta Maç Programı

Voleybol Haftası Başlıyor

Voleybolseverleri sevindirecek haber: Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 11. hafta maçları oynanacak. Hem kadın hem erkek liglerinde gerçekleşecek karşılaşmalar, voleybol tutkunlarına dolu dolu bir hafta sunacak.

Vodafone Sultanlar Ligi Maç Programı

Yarın, Vodafone Sultanlar Ligi’nde heyecan dolu bir maç programı başlıyor:

14.00: Aras Kargo - Nilüfer Belediyespor Eker (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

Aras Kargo - Nilüfer Belediyespor Eker (Atatürk Voleybol Salonu Vestel) 30 Kasım Cumartesi:

13.00: Kuzeyboru - Eczacıbaşı Dynavit (Aksaray)

Kuzeyboru - Eczacıbaşı Dynavit (Aksaray) 15.00: Zeren Spor - Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)

Zeren Spor - Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart) 18.00: Bahçelievler Belediyespor - Fenerbahçe Medicana (Hasan Doğan)

Bahçelievler Belediyespor - Fenerbahçe Medicana (Hasan Doğan) 18.30: Sarıyer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

Sarıyer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi) 1 Aralık Pazar:

14.00: VakıfBank - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Vakıfbank)

VakıfBank - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Vakıfbank) 17.00: Galatasaray Daikin - Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)

SMS Grup Efeler Ligi Maç Programı

Erkekler liginde de aynı heyecan devam ediyor:

30 Kasım Cumartesi:

18.00: Altekma - Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

Altekma - Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart) 1 Aralık Pazar:

13.00: TÜRŞAD - Rams Global Cizre Belediyespor (Adilcevaz)

TÜRŞAD - Rams Global Cizre Belediyespor (Adilcevaz) 13.00: Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Akkuş)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Akkuş) 14.00: Galatasaray HDI Sigorta - Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

Galatasaray HDI Sigorta - Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel) 14.00: İstanbul Gençlikspor - Arkas Spor (Şehit Mustafa Özel)

İstanbul Gençlikspor - Arkas Spor (Şehit Mustafa Özel) 18.00: Halkbank - Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)

Not: On Hotels Alanya Belediyespor - Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

Özellikle voleybol tutkunlarının merakla beklediği karşılaşmalar, oyuncuların performansları ve takımların mücadele ruhu ile dolu geçecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.