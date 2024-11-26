Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi 10. Hafta Maç Programı Açıklandı

Voleybol: Haftanın Programı

SMS Grup Efeler Ligi'nde 10. hafta karşılaşmaları, yarın gerçekleşecek. Voleybol severler için heyecan dolu bir gün yaşanacak.

10. Haftanın Maç Programı

13.00 Rams Global Cizre Belediyespor - On Hotels Alanya Belediyespor (Cizre 100. Yıl)

Rams Global Cizre Belediyespor - On Hotels Alanya Belediyespor (Cizre 100. Yıl) 16.00 Halkbank - Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

Halkbank - Altekma (TVF Ziraat Bankkart) 16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - TÜRŞAD (Cengiz Göllü)

Bursa Büyükşehir Belediyespor - TÜRŞAD (Cengiz Göllü) 16.00 Fenerbahçe Medicana - İstanbul Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)

Fenerbahçe Medicana - İstanbul Gençlikspor (Burhan Felek Vestel) 19.00 Ziraat Bankkart - Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

Ziraat Bankkart - Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart) 19.00 Arkas Spor - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

NOT: Develi Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.