Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi 10. Hafta Maç Programı Açıklandı

Voleybol: Haftanın Programı
SMS Grup Efeler Ligi'nde 10. hafta karşılaşmaları, yarın gerçekleşecek. Voleybol severler için heyecan dolu bir gün yaşanacak.
10. Haftanın Maç Programı
- 13.00 Rams Global Cizre Belediyespor - On Hotels Alanya Belediyespor (Cizre 100. Yıl)
- 16.00 Halkbank - Altekma (TVF Ziraat Bankkart)
- 16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - TÜRŞAD (Cengiz Göllü)
- 16.00 Fenerbahçe Medicana - İstanbul Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)
- 19.00 Ziraat Bankkart - Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)
- 19.00 Arkas Spor - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
NOT: Develi Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.