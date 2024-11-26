DOLAR
34,61 -0,13%
EURO
36,32 0,02%
ALTIN
2.922,17 -0,13%
BITCOIN
3.285.836,61 -0,29%

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi 10. Hafta Maç Programı Açıklandı

SMS Grup Efeler Ligi'nde 10. hafta maçları yarın başlıyor. Maç programı ve detaylar burada.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 08:42
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi 10. Hafta Maç Programı Açıklandı

Voleybol: Haftanın Programı

SMS Grup Efeler Ligi'nde 10. hafta karşılaşmaları, yarın gerçekleşecek. Voleybol severler için heyecan dolu bir gün yaşanacak.

10. Haftanın Maç Programı

  • 13.00 Rams Global Cizre Belediyespor - On Hotels Alanya Belediyespor (Cizre 100. Yıl)
  • 16.00 Halkbank - Altekma (TVF Ziraat Bankkart)
  • 16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - TÜRŞAD (Cengiz Göllü)
  • 16.00 Fenerbahçe Medicana - İstanbul Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)
  • 19.00 Ziraat Bankkart - Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)
  • 19.00 Arkas Spor - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

NOT: Develi Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Beşiktaş'ı Deplasmanda Yendi: Ekrem Memnun ve Gökşen Fitik Açıklamalarda Bulundu
2
Kayserispor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Destek
3
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Adana Demirspor'u 1-0 Önde Tamamladı
4
Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde Levallois Paris Saint Cloud ile Karşılaşacak
5
Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u 3-1 ile Geçti
6
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 86-72 ile Geçti
7
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi 10. Hafta Maç Programı Açıklandı

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!