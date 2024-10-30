Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 5. Hafta Heyecanı

5. Hafta Maçları Geride Kaldı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 5. hafta maçları bugün gerçekleştirildi. Bu haftanın en dikkat çekici maçı, Galatasaray HDI Sigorta ile Halkbank arasında oynandı. Ev sahibi takım, zorlu mücadelede rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Maç Sonuçları

5. haftada oynanan diğer önemli karşılaşmaların sonuçları ise şu şekilde:

TÜRŞAD - Akkuş Belediyespor: 3-0

- Akkuş Belediyespor: Altekma - Rams Global Cizre Belediyespor: 1-3

- Rams Global Cizre Belediyespor: Spor Toto - Fenerbahçe Medicana: 3-1

- Fenerbahçe Medicana: On Hotels Alanya Belediyespor - İstanbul Gençlikspor: 3-2

- İstanbul Gençlikspor: Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank: 3-2

- Halkbank: Ziraat Bankkart - Arkas Spor: 0-3

Bu sonuçların ardından Galatasaray HDI Sigorta, ligdeki liderliğini devam ettirirken, diğer takımların da puan mücadelesi kızışıyor.