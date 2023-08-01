  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. Voleybolcu Hande Baladın'a dehşete düşüren tehdit mesajı

Voleybolcu Hande Baladın'a dehşete düşüren tehdit mesajı

Yayınlanma:
Voleybolcu Hande Baladın'a dehşete düşüren tehdit mesajı
Filenin Sultanları'nın başarılı oyuncularından Hande Baladın, Hande Baladin tehditlerle sarsılıyor. Şampiyon olduktan birkaç gün sonra sosyal medyadan korkunç derecede tehditler alan Hande Baladin, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Baladin'i sosyal medyadan tehdit eden Mustafa N.'nin "Bu kıza yüzüne asit vuracağım dedim, korkmadı bile. Benim için bu kızın intikamını almayan hiçbir ölüm yoktur." dediği öğrenildi.

Hem güzel hem de başarılı voleybolcu Hande Baladin, Filenin Sultanları'nın şampiyon olmasının hemen ardından osyal medyadan tehdit aldığı ortaya çıktı. Mesajı alan Hande Baladin, savcılığa koştu ve suç duyurusunda bulundu.

Hande Baladın, FIVB Uluslar Ligi'ni kazandıktan sonra tatile gitti, ancak tatilde aldığı tehdit mesajları moralini alt üst etti.

Mustafa N. adlı bir kişinin Hande Baladın'a tehdit mesajları attığı ortaya çıktı. Şahsın Baladın'a "Bu kıza yüzüne asit attığımı söyledim, korkmuyor bile. Bu kızdan intikam almazsam ölmem" dediği öğrenildi.

Voleybolcu Hande Baladın'a dehşete düşüren tehdit mesajı

SPONSORU DA TEHDİT ETTİ

Hande Baladin'in oynadığı ve şirketin sponsor olduğu Eczacıbaşı takımını da "İsimlerinizin kurtuluşu yok. Hiçbirinize zarar vermezsem durumum bundan beter olacak" diyerek tehdit eden şahsın yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Voleybolcu Hande Baladın'a dehşete düşüren tehdit mesajı

Başarılı voleybolcu, can güvenliğinden endişe ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti. Dilekçesinde şampiyonluğun hemen ardından tehdit edildiğini belirterek, "Yaşam garantim yok. Sistematik mesajlar atıyor. Korkuyorum." şeklinde ifadeler kullanarak suç duyurusunda bulundu.

TKDF: BAŞIBOŞ TEHDİT DEĞİL

Hande Baladin hakkında Türk Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, bunların boş tehditler olmadığı ve cezasız kalmaması gerektiği vurgulandı.

Spor
Fenerbahçe transfer müjdesini duyurdu: Mert Müldür sarı lacivertli oluyor
Fenerbahçe transfer müjdesini duyurdu: Mert Müldür sarı lacivertli oluyor
Icardi sonunda Galatasaray'da: Ücreti dudak uçuklattı
Icardi sonunda Galatasaray'da: Ücreti dudak uçuklattı
Galatasaray'dan gider gitmez servet kazanacak! Böyle maaş kimseye nasip olmaz
Galatasaray'dan gider gitmez servet kazanacak! Böyle maaş kimseye nasip olmaz
Mauro Icardi bir geldi pir geldi: Özel olarak tshirt tasarlandı
Mauro Icardi bir geldi pir geldi: Özel olarak tshirt tasarlandı
Arda Güler için Barcelona maçı öncesi şok karar
Arda Güler için Barcelona maçı öncesi şok karar
Galatasaray'da umduğunu bulamadı, Trabzonspor'a gidiyor
Galatasaray'da umduğunu bulamadı, Trabzonspor'a gidiyor
Barcelona, El Clasico'da Real Madrid'i 3-0 Mağlup Etti
Barcelona, El Clasico'da Real Madrid'i 3-0 Mağlup Etti