Voleybolcu Hande Baladın'a dehşete düşüren tehdit mesajı

Hem güzel hem de başarılı voleybolcu Hande Baladin, Filenin Sultanları'nın şampiyon olmasının hemen ardından osyal medyadan tehdit aldığı ortaya çıktı. Mesajı alan Hande Baladin, savcılığa koştu ve suç duyurusunda bulundu.

Hande Baladın, FIVB Uluslar Ligi'ni kazandıktan sonra tatile gitti, ancak tatilde aldığı tehdit mesajları moralini alt üst etti.

Mustafa N. adlı bir kişinin Hande Baladın'a tehdit mesajları attığı ortaya çıktı. Şahsın Baladın'a "Bu kıza yüzüne asit attığımı söyledim, korkmuyor bile. Bu kızdan intikam almazsam ölmem" dediği öğrenildi.





SPONSORU DA TEHDİT ETTİ

Hande Baladin'in oynadığı ve şirketin sponsor olduğu Eczacıbaşı takımını da "İsimlerinizin kurtuluşu yok. Hiçbirinize zarar vermezsem durumum bundan beter olacak" diyerek tehdit eden şahsın yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"





Başarılı voleybolcu, can güvenliğinden endişe ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti. Dilekçesinde şampiyonluğun hemen ardından tehdit edildiğini belirterek, "Yaşam garantim yok. Sistematik mesajlar atıyor. Korkuyorum." şeklinde ifadeler kullanarak suç duyurusunda bulundu.

TKDF: BAŞIBOŞ TEHDİT DEĞİL

Hande Baladin hakkında Türk Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, bunların boş tehditler olmadığı ve cezasız kalmaması gerektiği vurgulandı.