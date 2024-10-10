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Voleybolda Heyecan Doruğa Çıkıyor: Haftanın Programı

Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları başlıyor. İşte detaylı program.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 09:24
Voleybolda Heyecan Doruğa Çıkıyor: Haftanın Programı

Voleybol Heyecanı Başlıyor

Voleybol tutkunları için bu hafta oldukça heyecanlı geçiyor. Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları sahne alacak.

Vodafone Sultanlar Ligi Maç Programı

Yarın:

  • 14.00 Sarıyer Belediyespor - Beşiktaş (Bahçeköy Orman Fakültesi)
  • 18.00 Zeren Spor - Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ankara Ziraat Bankkart)

12 Ekim Cumartesi:

  • 14.00 VakıfBank - Kuzeyboru (Vakıfbank Spor Sarayı)
  • 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)
  • 15.00 Fenerbahçe Medicana - Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)
  • 18.00 Bahçelievler Belediyespor - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Hasan Doğan)
  • 19.00 Aras Kargo - Galatasaray Daikin (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

SMS Grup Efeler Ligi Maç Programı

12 Ekim Cumartesi:

  • 15.00 Arkas Spor - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

13 Ekim Pazar:

  • 13.00 TÜRŞAD - Galatasaray HDI Sigorta (Adilcevaz)
  • 13.00 Fenerbahçe Medicana - Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
  • 14.00 On Hotels Alanya Belediyespor - Altekma (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)
  • 14.00 Akkuş Belediyespor - Spor Toto (Akkuş)
  • 15.00 İstanbul Gençlikspor - Ziraat Bankkart (Şehit Mustafa Özel)

Not: Halkbank ile Develi Belediyespor arasında oynanması planlanan maç, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

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