Volkan Demirel arkadaşını yalnız bırakmadı: Ünlü golcü Hatayspor'a geliyor

Yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilen Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel başarılı bir sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Beraber oynadığı arkadaşı takıma geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HATAYSPOR TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilen Hatayspor önümüzdeki sezon maşlarını Mersin'de oynayacak. Takımın teknik direktörü Volkan Demirel transfer ataklarına başladı ve Fenerbahçe'de birlikte oynadığı Alper Potuk'u takımına aldı.





Alper Potuk Çaykur Rizespor'dan ayrılmıştı ve 32 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerin olumlu deavm ettiği öğrenildi. 2013-2019 sezonları arasında Fenerbahçe'de beraber forma giyen Volkan Demirel ve Alper Potuk yine aynı takımda olacak.