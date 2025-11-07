Volkan Demirel: Bu galibiyet bize ilaç gibi gelecek

Gençlerbirliği 2-1 RAMS Başakşehir

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Gençlerbirliği, sahasında RAMS Başakşehir’i 2-1 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımı için övgü dolu ifadeler kullandı: "Ne dediysem harfi harfine yapmaya çalıştılar. Galibiyet bizim için çok önemliydi. Bu galibiyet bize ilaç gibi gelecek".

Demirel, oyunun planlandığı gibi ilerlediğini belirterek, "Top bizdeyken üç stoper konumuna geçtik. Top rakipteyken dörtlü sisteme döndük. Maç sonunda 4-5-1 formasyonuna döndük" dedi.

Teknik adam, oyuncuların sahada gösterdiği mücadeleyi ve antrenman eksikliğine rağmen alınan sonucu vurguladı: "Çok fazla çalışma fırsatımız olmadı ama fiziksel anlamda iyi bir takıma karşı oynadık. Oyuncularım elinden gelen her şeyi gösterdiler."

Demirel, milli takım arasına dikkat çekerek kamp sürecine önem vereceklerini ve gelecek maçlarda daha iyi bir Gençlerbirliği izletmeyi hedeflediklerini söyledi: "Şimdi bir milli takım arası var. Fiziksel olarak çok öne çıkmamız gerekiyor. İyi bir kamp süreci geçirip devam edeceğiz. Galatasaray maçında da inşallah daha ön plana çıkan Gençlerbirliği izletmek istiyoruz".

