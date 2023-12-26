Volkan Demirel'in Galatasaray ile ilginç mücadelesi!
Trendyol Süper Lig’i 18. hafta maçlarında Beşiktaş, Mersin Stadı'nda konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Hatayspor ise, Süper Lig'de oynamış olduğu son dokuz maçın birini kazanırken söz konusu maçların arasındaki Hataysğor'un Galatasaray ile olan mücadelesi ilginç detay olarak ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'i 18. hafta maçları kapsamında Volkan Demirel'in Hatayspor'u bu hafta Serdar Topraktepe'nin Beşiktaş'ıyla karşı karşıya geldi. Siyah Beyazlılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Hatayspor da kötü performansını sürdürdü.
"Son 9 maçta sadece 1 galibiyet"
Hatayspor, Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçın birini kazandı. Bu galibiyet, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeleri nedeniyle de dikkat çekti.
Volkan Demirel, Galatasaray karşısında yenilmiyor!
Galatasaray, Hatayspor'a deplasmanda 1-2 yenilmişti. Sarı-kırmızılıların 17 maçlık yenilmezlik serisi de bu maçla birlikte sona ermişti. Volkan Demirel teknik direktör olarak ilk galibiyetini Galatasaray karşısında almıştı.
Volkan Demirel, futbolculuk kariyerinde Kadıköy-Galatasaray karşılaşmasını hiç kaybetmezken Hatayspor teknik direktörü olarak bu kötü seride sadece Galatasaray'ı yaktı.