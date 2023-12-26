Volkan Demirel'in Galatasaray ile ilginç mücadelesi!

Trendyol Süper Lig'i 18. hafta maçları kapsamında Volkan Demirel'in Hatayspor'u bu hafta Serdar Topraktepe'nin Beşiktaş'ıyla karşı karşıya geldi. Siyah Beyazlılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Hatayspor da kötü performansını sürdürdü.

"Son 9 maçta sadece 1 galibiyet"

Hatayspor, Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçın birini kazandı. Bu galibiyet, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeleri nedeniyle de dikkat çekti.





Volkan Demirel, Galatasaray karşısında yenilmiyor!

Galatasaray, Hatayspor'a deplasmanda 1-2 yenilmişti. Sarı-kırmızılıların 17 maçlık yenilmezlik serisi de bu maçla birlikte sona ermişti. Volkan Demirel teknik direktör olarak ilk galibiyetini Galatasaray karşısında almıştı.

Volkan Demirel, futbolculuk kariyerinde Kadıköy-Galatasaray karşılaşmasını hiç kaybetmezken Hatayspor teknik direktörü olarak bu kötü seride sadece Galatasaray'ı yaktı.