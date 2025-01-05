Volkan Demirel: 'İstediklerimizi yapmaya çalışan bir takım var'

Sipay Bodrum FK - Bellona Kayserispor Maç Sonrası Değerlendirme

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahalarında Bellona Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Demirel: 'Oyun Açısından Mutluyum'

Grey Beton Bodrum Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, "Oyun olarak ben mutluyum, mutsuzum diyemem. En azından istediklerimizi yapmaya çalışan bir takım var" ifadelerini kullandı.

Kaçırılan Pozisyonlar Üzgünlük Yarattı

Maç içerisinde cömertçe kaçırdıkları pozisyonlara değinen Demirel, özellikle son dakikadaki fırsatı kaçırmanın kendilerini üzdüğünü belirtti. "Şu bir gerçek, ilk yarı oyuna fazla giremedik. İkinci yarı ise topu yere indirdik. Bu sırada yediğimiz gol bizi demoralize etti ama yaptığımız değişikliklerle oyunda üstünlük kurduk ve daha çok pozisyona giren taraf bizdik" şeklinde konuştu.

Transfer Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi

Transferlerle ilgili sorulara yanıt veren Demirel, "Transferlerle gerçekten çok uğraşıyoruz. İnşallah 4-5 yeni, ligi bilen oyuncunun geleceğini düşünüyorum. Devre arası transferi zor. Biraz zaman alacak gibi görünüyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK, Bellona Kayserispor Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK, Bellona Kayserispor Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı.