Wagner Pina: "Hak ederek kazandık" — Trabzonspor 4-3 Fatih Karagümrük

Wagner Pina, Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ü 4-3 yendiği maç sonrası galibiyeti hak ettiklerini ve takımın performansını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 23:14
Wagner Pina: "Hak ederek kazandık" — Trabzonspor 4-3 Fatih Karagümrük

Wagner Pina: "Hak ederek kazandık" — Trabzonspor 4-3 Fatih Karagümrük

Trendyol Süper Lig 7. hafta | Atatürk Olimpiyat Stadı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yenen Trabzonsporun oyuncusu Wagner Pina, maçın ardından yaptığı değerlendirmede galibiyeti hak ettiklerini belirtti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pina, "Sizin bahsettiğiniz gibi 3 maçtır kazanamıyorduk ama kazanmayı hak eden taraf bizdik. Bu maçların tamamından 3 puanla ayrılabilirdik. Hepsi 3 puana yakın olduğumuz maçlardı. Bugün takım olarak gayet iyi bir iş çıkardık. Hak ederek kazandığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarım çok iyi bir iş çıkardılar." ifadelerini kullandı.

Pina, ikinci yarıda düşüş yaşanmadığını vurgulayarak, "Düşüş olarak değerlendiremiyorum. Rakiple oynuyorsunuz, rakibiniz geride olduğu için bir şeyler yapma çabasında oluyor. Devre arasında takımlar konuşma fırsatı buluyor. Onlar da bazı şeyleri düzeltme fırsatı buluyorlar. Onların da maçı kazanabilmek umuduyla geldikleri durumlar oldu. Düşüş gibi değil ama rakibin biraz daha toparlanması diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Takım arkadaşı Onuachu'nun golünü de öne çıkaran Pina, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Tüm maçlarımızı kazanmak için çalışıyoruz. Kazanamadığımız maçlarda iyi futbol ortaya koyduk. Buna devam eder hatta üzerine çıkabilirsek bütün maçları kazanabileceğimizi düşünüyorum. Goldeki en büyük katkı Onuachu'nun. Top arkasına düştü ama çok iyi bir hareketle golü attı, harika bir gol oldu."

İLGİLİ HABERLER

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Karagümrük 4-3 Trabzonspor: Atakan Çankaya'dan Hakem Eleştirisi
2
Türkiye Beyzbol5 Genç Milli Takımı Dünya Kupası'nda 6. Oldu
3
Fatih Tekke: Karagümrük 4-3 sonrası kanatlardan daha fazla skor bekliyorum
4
Wagner Pina: "Hak ederek kazandık" — Trabzonspor 4-3 Fatih Karagümrük
5
Hentbol: Ardventure Süper Lig 6. Hafta Sonuçları
6
TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'yu 80-78 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı
7
Dünya Para Yüzme Şampiyonası: Türkiye 12. Sırada, Defne Kurt 5 Altınla Tarih Yazdı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı