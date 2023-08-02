Wanda Nara itiraf etti: Mauro Icardi futbolu bırakacaktı

Şampiyonluğu hala taze olan Galatasaray’da yeni sezon için sıkı hazırlıklar devam diyor. Bu hazırlıkların en başında Mauro Icardi geliyor. Arjantinli futbolcu için nihayet beklenen son oldu. Ama Wanda Nara cephesinde yaşanan gelişme herkesi şaşırttı. Detaylar haberimizde…







WANDA NARA'DAN, MAURO ICARDİ HAKKINDA HERKESİ ÇOK ŞAŞIRTACAK İTİRAF. GALATASARAY'A TRANSFERİNDEN ÖNCEKİ KIRILMA ANINI AÇIKLADI

Mauro Icardi geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile resmi sözleşme imzaladı ve insanlar golcü forvete büyük ilgi gösterdi. Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Mauro Icardi'nin rahatsızlanmasının ardından futbolu bırakmak istediğini açıkladı.

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve onayını alan Arjantinli golcü Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı ekiple resmi sözleşme imzaladı.

Muhteşem bir atmosferde halkın karşısına çıkan Mauro Icardi,

"Geçen sezondan sonra bu sezon bu formayı giydiğim için çok mutluyum. Kendimi projede hissettim. Kendimi bu grubun bir parçasıymışım gibi hissediyorum. Taraftarlarımız sevgilerini çok iyi gösterdiler. Taraftarlarımızın şampiyon olduktan sonra bile çok hevesli olduklarını gördük. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Mauro Icardi'nin Galatasaray ile resmi anlaşmasının ardından eşi Wanda Nara tartışmalı bir itirafta bulundu.

Geçirdiği hastalık nedeniyle Mauro Icardi'nin futbolu bırakmayı düşündüğünü söyleyen Nara, ''Herkes bunun hakkında medyada konuşurken çocuklarım ağlıyordu. Her şeyin yıkıldığını hissettim. Ailem yıkılmıştı. Mauro kariyerini bitirmek istedi. Zaira tatilden döndü. Annem hep ağlıyordu. Güçlü oldum ve herkese iyi olduğumu hissettirdim, çünkü her şey dağılıyordu'' şeklinde konuştu.