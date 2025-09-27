West Ham, Graham Potter ile Yollarını Ayırdı

Kulüpten açıklama geldi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayırdı.

"Geçen sezonun ikinci devresi ile bu sezon başındaki sonuçlar ve takımın performansı beklentileri karşılamadı. Yönetim kurulu, takımın Premier Lig'deki konumunu mümkün olan en kısa sürede iyileştirmeye yardımcı olmak için bir değişikliğin gerekli olduğuna inanmaktadır." denildi.

Potter'in görev süresi ve performansı

Potter, Ocak ayında Julen Lopetegui'nin yerine göreve geldi ve 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz teknik adam, 25 maçta 6 galibiyet elde etti.

Gelecek için adaylar

Basına yansıyan haberlere göre Londra ekibi, Nuno Espirito Santo ve bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic ile temasa geçti.