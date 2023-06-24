Wimbledon Tenis Turnuvasında Türk Tenisçiler Yer Alacak
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Türkiye Tenis Federasyonu, kadın ve erkek tenisçilerimizin elemelerde mücadele edeceği Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılacağını açıkladı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Londra'da yapılacak turnuvada, kadınlarda Zeynep Sönmez, erkeklerde Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel, elemelerde mücadele edecek.
Gençler kategorisinde ise Melisa Ercan ana tabloda, Atakan Karahan ise elemelerde yer alacak.
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