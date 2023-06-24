  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. Wimbledon Tenis Turnuvasında Türk Tenisçiler Yer Alacak

Wimbledon Tenis Turnuvasında Türk Tenisçiler Yer Alacak

Yayınlanma:
Wimbledon Tenis Turnuvasında Türk Tenisçiler Yer Alacak
Türkiye Tenis Federasyonu, kadın ve erkek tenisçilerimizin elemelerde mücadele edeceği Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılacağını açıkladı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Londra'da yapılacak turnuvada, kadınlarda Zeynep Sönmez, erkeklerde Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel, elemelerde mücadele edecek.

Gençler kategorisinde ise Melisa Ercan ana tabloda, Atakan Karahan ise elemelerde yer alacak.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Spor
Filenin Efeleri FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı
Filenin Efeleri FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı
MotoGP'de Hollanda Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen sprint yarışını Bezzecchi kazandı
MotoGP'de Hollanda Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen sprint yarışını Bezzecchi kazandı
Milli Eskrimciler Yarın Yarışacak
Milli Eskrimciler Yarın Yarışacak
Özel Olimpiyatlar: Ayşe Başaran 100 Metrede Altın Madalya Kazandı
Özel Olimpiyatlar: Ayşe Başaran 100 Metrede Altın Madalya Kazandı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Açıklama: Elit Kategoride Yer Alan Hakemler Belli Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Açıklama: Elit Kategoride Yer Alan Hakemler Belli Oldu
Zabıta Memuru Ayrancı, Vücut Geliştirme Şampiyonu Oldu
Zabıta Memuru Ayrancı, Vücut Geliştirme Şampiyonu Oldu
Osasuna, UEFA'nın Şike Raporu Nedeniyle Avrupa Konfederasyon Ligi'ne Katılamayabilir
Osasuna, UEFA'nın Şike Raporu Nedeniyle Avrupa Konfederasyon Ligi'ne Katılamayabilir