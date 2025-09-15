WTT Feeder İstanbul: Sibel Altınkaya Gümüş Madalya Kazandı

Sibel Altınkaya, İstanbul'daki WTT Feeder Turnuvası'nda finalde Kyoka İdesawa'ya 3-0 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 22:14
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu duyurdu

Milli masa tenisçi Sibel Altınkaya, İstanbul'da düzenlenen WTT Feeder Turnuvası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre Türk sporcu, finalde Japon Kyoka İdesawa ile karşılaştı.

Rakibine 3-0 yenilen Sibel Altınkaya, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Açıklamada, "Sibel Altınkaya bize WTT Feeder turnuvalarındaki ilk uluslararası madalyamızı kazandırdı. Turnuva boyunca gösterdiği üstün performans için sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

