Wushu Türkiye'de Yaygınlaşıyor: Abdurrahman Akyüz'ün Hedefi 1 Milyon Sporcu

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, wushunun sağlık ve tedavi avantajlarına vurgu yaparak hedeflerini 1 milyona ve ötesine taşımak istediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 12:53
Federasyonun mesajı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, wushunun 7'den 70'e herkese uygun bir spor olduğunu vurguladı. Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada wushunun hem fiziksel faydalar sağladığını hem de bazı durumlarda tedavi edici rol oynayabildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığımız ve doktorlar bu sporu tavsiye ediyor. Omurga, kalp, beyin, her organa iyi gelen bir spor.

Mevcut durum ve hedefler

Akyüz, son yıllarda düzenlenen etkinliklerle Türkiye'de wushuya ilginin arttığını ifade ederek, şu anda 180 bin lisanslı sporcu bulunduğunu söyledi. Federasyonun öncelikli hedefi bu sayıyı 1 milyonun üzerine çıkarmak.

Daha iddialı bir vizyonla wushu sporcu sayısını 10 milyona yükselterek Çin'deki yaygınlığı yakalamayı amaçladıklarını da aktardı. Çin'de Tai-Chi gibi uygulamaların sabah parklarında milyonlarca insan tarafından yapıldığını, bunun uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı olarak görüldüğünü belirtti.

Uluslararası işbirlikleri ve başarılar

Akyüz, federasyonun 2009'dan bu yana Çin ile yakın işbirliği içinde olduğunu, Çin'deki federasyon ve eğitim merkezleriyle ortak çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Dünya genelinde wushu yapanların sayısının 600 milyone ulaştığını ve bu sayının giderek arttığını sözlerine ekledi.

Federasyon başkanı, milli sporcu kızı Ayşe Sude Akyüz'ün 5 kez dünya şampiyonu olduğunu ve spora 11 aylıkken Çin'de başladığını hatırlatarak, wushunun her yaş grubu için uygun olduğunu ifade etti.

Akyüz, wushunun özellikle yaşlılar için tedavi edici yönlerine dikkat çekerek, emeklilere ve tüm vatandaşlara sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirme çağrısı yaptı.

