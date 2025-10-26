Wuxi'de Dünya Tekvando Şampiyonası: Furkan Ubeyde gümüş, Sude Yaren bronz

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular birer madalya kazandı. Organizasyonda 181 ülkeden 989 sporcunun mücadele ettiği yarışmalar sürüyor.

Madalyalar ve maç özetleri

Furkan Ubeyde Çamoğlu (erkekler 54 kg) gümüş madalya elde etti. Furkan Ubeyde, ilk turda Estonya'dan Fayez Hanefy'i, ikinci turda Filipinler'den Kurt Bryan Barbosa'yı, üçüncü turda Çin'den Zheng Fang'i ve çeyrek finalde Bulgaristan'dan Hristiyan Georgiev'i yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Yunanistan'dan Nikolaos Psarros'a üstünlük sağlayan milli sporcu, finalde Güney Koreli Eunsu Seo'ya mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı. Son Avrupa şampiyonu 20 yaşındaki Furkan Ubeyde Çamoğlu, katıldığı ilk Dünya Şampiyonası'nda madalyaya ulaştı.

Sude Yaren Uzunçavdar (kadınlar 73 kg) ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Avustralya'dan Aisha Chalal'ı, üçüncü turda Porto Riko'dan Crystal Weekes'i ve çeyrek finalde Haiti'den Ava Soon Lee'yi yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Fildişi Sahili'nden Kimi Laurene Ossin'e mağlup olan Sude Yaren organizasyonu bronz madalyayla noktaladı. 20 yaşındaki milli tekvandocu, büyükler kategorisinde ilk Dünya Şampiyonası madalyasını elde etti.

Orkun Ateşli (erkekler 87 kg) ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Yunanistan'dan Vasileios Tholiotis'i yendi. Mısırlı Seif Eissa ile yaptığı üçüncü tur maçını kaybeden Orkun, şampiyonaya veda etti.

Daha önce Elif Sude Akgül ile gümüş madalya kazanan Türkiye, böylece 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki madalya sayısını 3'e yükseltti.

Federasyon Başkanı Tanrıkulu'nun değerlendirmesi

Bahri Tanrıkulu, genç sporcuların elde ettiği başarılara değinerek şunları söyledi: "Dünya Şampiyonası'nda üçüncü gün sonunda madalya sayımızı 3'e yükselttik. Genç ağırlıklı kadromuzda sporcularımız, bizi gelecek adına umutlandırıyor. Dün 19 yaşında Elif Sude ile gümüş madalya kazanmıştık. Bugün 20 yaşındaki Furkan Ubeyde ve Sude Yaren ile 2 madalya daha kazandık. Burada gençlerimiz harika işler başarıyor. Hepsini yürekten kutluyorum. Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Gelecek program

Şampiyonanın dördüncü gününde erkekler 80 kiloda Yiğithan Kılıç, kadınlar 46 kiloda Emine Göğebakan ve +73 kiloda Nafia Kuş Aydın mücadele edecek.

