Yağız Kaan Erdoğmuş, Aronian'ı yendi — 2025 FIDE Grand Swiss

Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, Levon Aronian'ı mağlup etti

Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, Özbekistan'da devam eden 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 8. turunda Levon Aronian'ı yendi.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç tarihinin en yüksek 4. reytingine ulaşmış (2830, Mart 2014) Aronian'ı mağlup etti.

Turnuvada 5 puana ulaşan milli satranççı, bu önemli galibiyetiyle canlı reytingini 2656'ya yükselterek çıkışını sürdürdü.

Diğer sonuçlar

Organizasyonda dün dünya şampiyonu Dommaraju Gukesh'i yenerek adından söz ettiren Ediz Gürel, siyah taşlarla oynadığı karşılaşmada Andrey Esipenko ile berabere kaldı.

2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası, 15 Eylül'de sona erecek.