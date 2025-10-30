Yakup Sekizkök: Galatasaray ve Türk Basketbolu İçin Yeni Hedefler

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Yakup Sekizkök, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa ikinciliğinin Türk basketboluna yeni ufuklar açacağını söyledi. Sekizkök, sarı-kırmızılı takımın başında Şubat 2024'ten beri görev yaptığını ve aynı zamanda A Milli Takım teknik ekibinde yer aldığını hatırlattı.

A Milli Takım başarısının önemi

Sekizkök, 'Bizim için mutluluk ve gurur verici bir yaz geçirdik' diyerek jenerasyonun önünde daha birçok turnuva olduğunu vurguladı. Başarıda oyuncuların payını öne çıkaran çalıştırıcı, özellikle Cedi Osman, Shane Larkin ve Alperen Şengün'ün liderliğine dikkat çekti. Sekizkök, bu başarının 2001 ve 2010 gibi nesillere yol gösterici olacağını, turnuvanın genel dominasyonunun en önemli unsur olduğunu ifade etti.

Türk antrenörlerin sorumluluğuna işaret eden Sekizkök, 'Bu ikinciliğin açacağı kapılar önemli. Bu ivmeyi nasıl daha fazla ürüne ve yeni oyuncuları geliştirmeye çevireceğimiz bize bağlı' dedi ve gelecekte ekilen tohumların meyve vereceğine inandığını söyledi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin yükselişi

Başantrenör, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin artık Avrupa'nın en önemli ulusal organizasyonlarından biri haline geldiğini belirtti. Sekizkök, ligdeki rekabetin artmasında yabancı antrenörlerin, kulüplerin yatırımının ve Şampiyonlar Ligi ile Avrupa kupalarındaki başarıların etkili olduğunu anlattı. Örnek olarak Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi şampiyonluğunu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi finalini ve Bahçeşehir Koleji'nin Avrupa Kupası performansını verdi.

Lig ve Avrupa hedefleri

Sekizkök, Süper Lig'de en az play-off yarı finali ve Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final hedeflediklerini söyledi. Sezona kötü bir mağlubiyetle başladıklarını, ancak takımın performansının maç maç arttığını belirtti. Şampiyonlar Ligi'nde takımın 3'te 3 yaptığını ve Wurzburg deplasmanının grup liderliği açısından belirleyici olduğunu vurguladı.

Lig içindeki rekabeti değerlendirirken Sekizkök, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in bütçe ve kadro olarak ayrı bir grup oluşturduğunu, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş ve Türk Telekom gibi takımların da ciddi rakipler olduğunu, Galatasaray'ı bu grubun üst sıralarında görmek istediklerini ifade etti. Hedefin önce ilk 4'e girmek, sonra saha avantajı ile daha ileri gitmek olduğunu ekledi.

Kadro ve transfer değerlendirmesi

45 yaşındaki çalıştırıcı, kurdukları kadrodan memnun olduklarını ancak zorlu bir transfer dönemi yaşandığını belirtti. Sekizkök, NBA takımlarının geniş kadroları, G Ligi ve Japonya-Çin gibi alternatif pazarların transfer dinamiklerini etkilediğini, Avrupa Ligi format değişikliklerinin de kadro kurmayı zorlaştırdığını anlattı. Yine de Errick McCollum'un kadroya katılmasının önemli bir hamle olduğunu söyledi ve yaz boyunca bir yıldız daha alma çabası içinde olduklarını ancak henüz başarılı olamadıklarını kaydetti.

Kulübün genç oyunculara verdiği önemi vurgulayan Sekizkök, Tibet Görener, Zekeriya Yiğit Tekin ve Efe Şekeroğlu'nun ABD eğitimlerini tamamlayıp Türkiye'ye döndüğünü; altyapıdan yetişen Altan Çamoğlu ve Yaman Alişan'ın kadroda yer aldığını söyledi. Kadrolarında 10 yerli oyuncu bulunduğunu ve bunların en az yarısının altyapı kökenli olmasını hedeflediklerini belirtti.

NBA Avrupa projesi ve etkileri

Sekizkök, NBA ve FIBA işbirliğiyle gündemde olan NBA Avrupa oluşumunun Avrupa basketbolunda ciddi bir güç dengesi değişimi yaratacağını söyledi. Projenin zamanlaması, katılım şartları ve finansal aktörlerin devreye girmesi gibi konuların konuşulduğunu belirten Sekizkök, Galatasaray'ın hem NBA hem FIBA ile temas halinde olduğunu ve kısa sürede resmi adımların atılmasının beklendiğini aktardı. Projenin Avrupa kulüplerine finansal sürdürülebilirlik sağlayacağını ve uzun vadede yatırım ile kalite artışı getireceğini dile getirdi.

Ergin Ataman ve milli takım ilişkisi

Sekizkök, A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman hakkında konuşurken 'Ergin hoca hakkında söyleyeceğim her şey pozitif' ifadelerini kullandı. Ataman'ın hem milli takım hem de Panathinaikos ile Avrupa'daki başarılarına değinen Sekizkök, milli takımda tam destek verdiklerini söyledi.

Alperen Şengün ve gençlerin geleceği

Alperen Şengün'ün Avrupa Şampiyonası'ndaki performansını öven Sekizkök, 'Alperen hem fiziksel hem de mental olarak çok ciddi bir yük kaldırdı' dedi. NBA'de Alperen ve Adem Bona'nın temsilini değerlendirirken ikisinin de milli takımın geleceğinde önemli rol oynayacağını belirtti. Sekizkök, Alperen'in Houston Rockets'ta da liderliği devam ettireceğine inandığını ve Adem'e de daha fazla sorumluluk dilediğini söyledi.

Genel değerlendirme ve taraftar çağrısı

Sekizkök, Türk basketbolunun ilerlemesi için antrenörlere, oyunculara, hakemlere ve yöneticilere büyük görev düştüğünü vurguladı. Her zaman geliştirilecek alanlar olduğunu ve lig kalitesinin artması için tüm paydaşların birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Ayrıca salonlara daha fazla taraftar çekilmesi gerektiğini, Galatasaray olarak gerçek performans gösterildiğinde taraftar desteğinin artacağına inandığını sözlerine ekledi.

EMRAH OKTAY / CAN ÖCAL kaynaklı röportaja dayanan bu değerlendirmede Yakup Sekizkök'ün hem kulüp hem milli takım perspektifinden Türk basketbolunun gelecek planlarına dair görüşleri özetlenmiştir.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Yakup Sekizkök, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.