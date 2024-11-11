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Yalovaspor Basketbol, Merkezefendi'yi 90-76 ile Geçti!

Yalovaspor, Yukatel Merkezefendi'yi 90-76 yenerek Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 21:30
Yalovaspor Basketbol, Merkezefendi'yi 90-76 ile Geçti!

Yalovaspor Basketbol, İlk Galibiyetini Aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftanın son maçında Yalovaspor Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i sahasında 90-76'lık skorla mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Maçın Detayları

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada, ilk çeyreği 24-22 önde kapatan konuk takım, devre arasına 43-40 üstün girdi. Ancak, ikinci yarıda kontrolü ele alan Yalovaspor, üçüncü çeyreği 69-62 önde tamamlayarak maçın sonunda 90-76'lık net bir zaferle ayrıldı.

Önemli Anlar

Maç boyunca Yalovaspor'un gösterdiği performans, taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı ve takımın moral bulmasına yardımcı oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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