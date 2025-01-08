Yalovaspor Basketbol'un Başantrenörü Hakan Yavuz Başarılı Bir Operasyon Geçirdi

Hakan Yavuz'un Sağlık Durumu İyi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Yalovaspor Basketbol'un başantrenörü Hakan Yavuz, geçirdiği başarılı bir operasyon sonrası sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Yavuz'un Operasyon Süreci

Yalovaspor Basketbol'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle takımdan uzak kalan Hakan Yavuz'un anjiyo işlemi olduğu öğrenildi.

Yapılan açıklamada, "Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir takımımızla olamayan değerli başantrenörümüz Hakan Yavuz, bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, en kısa zamanda aramıza katılmasını ümit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yalovaspor'un Desteği

Yalovaspor Basketbol camiası, Hakan Yavuz'a destek olmakta ve sıkı takipte bulunarak, onun en kısa zamanda takıma dönmesini bekliyor. Başarılı koçun sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.