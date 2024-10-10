Yanal Vakfı'ndan Vefa Ödülleri Töreni

Yanal Vakfı, İlk 'Vefa Ödülleri' Törenini Düzenledi

Yanal Vakfı, kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ersun Yanal öncülüğünde, "Vefa Ödülleri"nin ilki için önemli bir ödül töreni gerçekleştirdi.

Törende Neler Yaşandı?

Tören, Beşiktaş’ta bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Yerleşkesi’nde düzenlendi. Etkinlikte, spor, sanat, bilim, teknoloji ve eğitim konularında projeler geliştiren sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri, 20 farklı kategoride ödüllendirildi.

Vefa Ödülleri ve Hedefleri

Yanal Vakfı, gençlerin spor, sanat, bilim-teknoloji ve eğitim alanlarında gelişimlerini desteklemeye ve fırsat eşitliği yaratmaya odaklanıyor. Törenin gelirleri, amatör ve profesyonel genç sporculara destek olmak için oluşturulan Gelişim Destek Burs Fonu'na aktarılacak.

Ersun Yanal’ın Açıklamaları

Ödül töreninde konuşan Ersun Yanal, Avrupa'nın 33 ülkesinin toplam nüfusundan daha büyük bir genç nüfusa sahip olduklarını belirtti. Yanal, "Bu gençlerin fırsat eşitliği sağlandığında büyük bir enerji ortaya koyabileceğini" vurguladı. Gençlerin sanat, spor ve kültürde desteklenmesi gerektiğini ekledi.

İren Ağan Yanal'ın Düşünceleri

Ersun Yanal'ın eşi İren Ağan Yanal, "Bu projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Katılan herkese teşekkür ederim." ifadeleriyle etkinliğe olan katkısını dile getirdi.

Yanal Vakfı'nın düzenleyeceği 'Vefa Ödülleri' her yıl tekrarlanacak; gençlerin spor ve eğitim alanındaki gelişimlerine önemli katkılar sunmayı hedeflemektedir.