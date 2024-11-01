Yao Ming Çin Basketbol Federasyonu Başkanlığından İstifa Etti

Yao Ming'in İstifası

Eski NBA basketbolcusu Yao Ming, Çin Basketbol Federasyonu başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı. Yao'nun istifası, federasyonun gerçekleştirilen son yönetim kurulu toplantısında onaylandı.

Görevi Devretme Süreci

44 yaşındaki Yao Ming, 2017 yılından bu yana sürdürdüğü başkanlık görevini, başkan yardımcısı Guo Cınming'e devretti. Yao'nun federasyon başkanlığı süresince, Çin Erkek A Milli Basketbol Takımı'nın uluslararası arenada aldığı olumsuz sonuçlar, istifasında belirleyici oldu.

Başarılar ve Zorluklar

Başkanlık döneminde, Yao Ming'in öncülüğünde Çin Kadın A Milli Basketbol Takımı, 2018 ve 2022 Asya Oyunları'nda altın madalya kazanmayı başardı. Ayrıca, 2022 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Şampiyonası'nda da gümüş madalya elde etti. Ancak, Çin Erkek A Milli Basketbol Takımı Tokyo 2020 ve Paris 2024 Olimpiyatları'na katılamazken, 2019 ve 2023 Dünya Şampiyonaları'nda da ilk 16'ya giremedi.

Yao'nun Açıklamaları

Yao, Xinhua haber ajansına yaptığı açıklamada, istifa kararını yönetimdeki geçişin sorunsuz gerçekleşmesi adına bir strateji olarak değerlendirdiğini belirtti. Yeni yönetime, bir Olimpiyat dönemini yönetme fırsatı sunmak istediğini vurguladı ve "Ne yazık ki ulusal basketbol programımız son yıllarda beklentilerimizi karşılayamadı. Bırakmayı tercih ettim çünkü Çin basketbolunun geleceğini farklı şekilde değerlendirmenin zamanı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yao Ming'in Kariyeri

1980 yılında Çin'in Şanghay şehrinde doğan Yao Ming, basketbol kariyerine Çin Basketbol Ligi takımlarından Shanghai Sharks'ın altyapısında başladı. 1997-2002 yılları arasında 5 sezon boyunca birinci ligde mücadele etti ve son yılında lig şampiyonluğu yaşadı. 2.29 metre boyuyla pivot pozisyonunda oyun oynayan Yao, NBA takımlarının dikkatini çekerek 2002 NBA Draft'ında Houston Rockets tarafından 1. sıradan seçildi. 2011 yılına kadar NBA'de Houston Rockets forması giydikten sonra emekli oldu ve 2016 yılında NBA Ulusal Basketbol Onur Listesi'ne, 2023'te ise FIBA Basketbol Onur Listesi'ne girdi.