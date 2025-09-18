Yaroslava Mahuchikh Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Uyku Tulumu ile 'Uyku Kraliçesi' Oldu

Dünya rekortmeni Yaroslava Mahuchikh, Japonya'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kampta uyku tulumunda dinlenip denemelere hazırlandığını ve 'uyku kraliçesi' olarak anıldığını söyledi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 17:52
Yaroslava Mahuchikh Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Uyku Tulumu ile 'Uyku Kraliçesi' Oldu

Yaroslava Mahuchikh Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Uyku Tulumu ile 'Uyku Kraliçesi' Oldu

Kampta tulumda dinlenip uyuyarak denemelere hazırlandığını söyleyen Mahuchikh, sıcak ve nem sorununu çözdüğünü belirtti.

FATİH EREL - Kadınlarda yüksek atlamada dünya rekorunu elinde bulunduran olimpiyat şampiyonu Ukraynalı atlet Yaroslava Mahuchikh, Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda denemelerine, sıcak ve neme karşı kamp tulumu içinde dinlenerek ve rahatlayarak hazırlandığını söyledi.

Mahuchikh, Tokyo'da yüksek atlama elemelerini geçtikten sonra AA muhabirine özel açıklamalarda bulunarak Japonya'da bugün atlama denemeleri arasında kamplarda kullanılan uyku tulumunun içinde sahada uyumasının defalarca ekrana getirilmesi hakkında konuştu.

Ukraynalı atlet, "Japonya'da artık beni 'uyku kraliçesi' olarak çağırdıklarını biliyorum." dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları da dahil daha önceki birkaç organizasyonlarda da müsabakalarına battaniye getirerek sahada dinlendiğini hatırlatan dünya rekortmeni atlet, "Sanırım 2018'de Avrupa Şampiyonası'ndan başladım. Antrenörüm pistte rahatlamamız gerektiğini söyledi ve uzanmak için bir mat almaya karar verdik." bilgisini verdi.

2021'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda farklı bir tulum kullandığını hatırlatan Mahuchikh, şunları söyledi: "Ama, 4 yıl sonra yani şimdi bu şampiyona için kampta kullanılan bir uyku tulumu aldım. Çünkü Tokyo çok sıcak ve nemli. Normal battaniye ve tulumum çok sıcak tutuyordu. Şimdi ise sabit sıcaklıkta, sıcak veya soğuk tutmayan bir battaniyem var. Yani artık sıcak ve nem benim için sorun değil. Uzanmaya başladım. Çünkü, bunu sadece atlayış denemelerim arasında rahatlamak için yapıyorum. Niye fazla enerji harcayayım ki?"

Kadınlarda yüksek atlamada 2.10 metre ile dünya rekorunu elinde bulunduran Ukraynalı atlet, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ve Macaristan'daki 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da altın madalya kazandı.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jose Mourinho 25 Yıl Sonra Benfica'ya Döndü
2
Birgül Erken, CMAS Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya
3
Fenerbahçe Opet 78-64 ile 19. Erciyes Kupası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin'i Yendi
4
Yaroslava Mahuchikh Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Uyku Tulumu ile 'Uyku Kraliçesi' Oldu
5
Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi 3. Ayak Yarışları Bodrum'da Başladı
6
Konyaspor, 13 Eylül'de Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
7
Ataman: EuroBasket 2025'te Yunanistan maçına aynı stratejiyle çıkacağız

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)