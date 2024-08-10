Yasemin Adar Yiğit Paris 2024'te Çeyrek Finalde Elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Şok Sonuç

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 76 kilo kategorisinde çeyrek finalde mücadele etti.

Çeyrek Final Mücadelesi

Fransa'nın başkenti Paris'te, Champ de Mars Arena'da gerçekleşen müsabakada, Yasemin Adar Yiğit, Japon sporcu Yuka Kagami ile karşı karşıya geldi.

Yasemin, bu zorlu mücadelede 3-0'lık skorla mağlup oldu. Kagami'nin finale yükselmesi durumunda, Yasemin yarın bronz madalya için repesaj mücadelesine çıkma hakkı kazanacak.

Sonuç ve Umutlar

Yasemin'in mücadelesi, Türkiye'nin güreş arenasındaki bir diğer önemli anı olarak kayıtlara geçti. Yasemin Adar Yiğit'in gelecekteki performansı, spor camiası tarafından merakla bekleniyor.