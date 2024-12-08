Yasemin Can Avrupa Kros Şampiyonası'nda 3. Oldu

Yasemin Can Avrupa Kros Şampiyonası'nda Zafere Bir Adım Daha Yaklaştı

Antalya'da düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nda milli atlet Yasemin Can, büyük kadınlar kategorisinde üçüncülük elde etti. 7,5 kilometrelik parkuru 26.01'lik sürede tamamlayan Can, Türkiye'yi gururlandırdı.

Türkiye'yi Temsil Eden İsimler

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen şampiyona, DokumaPark Kros Parkuru'nda gerçekleşti. Yasemin Can'ın yanı sıra Sümeyye Erol, Özlem Kaya Alıcı, Derya Kunur, Ruken Tek ve Bahar Yıldırım da Türk bayrağını dalgalandırmak için mücadele etti.

Podyum Sıralaması ve Türk Atletlerin Performansı

Yarışmada İtalyan atlet Nadia Battocletti, 25.43'lük zamanla birinci olurken, Alman sporcu Konstanze Klosterhalfen 25.54 ile ikinci sırayı aldı. Yasemin Can ise 26.01 süresiyle üçüncülüğü elde etti. Ayrıca, Bahar Yıldırım 15'inci, Derya Kunur 30'uncu, Sümeyye Erol 45'inci, Ruken Tek 51'inci ve Özlem Kaya Alıcı 72'inci sırada yarışmayı tamamladı.

Yasemin Can'ın bu başarısı, Türk atletizmi için önemli bir adım olarak dikkat çekiyor ve sporseverleri heyecanlandırıyor.