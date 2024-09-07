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Yasin Çimciler Paris 2024'te Yarı Finale Yükseldi

Yasin Çimciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler 90 kilo J1 kategorisinde yarı finale çıktı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 12:04
Yasin Çimciler Paris 2024'te Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Başarı

Yasin Çimciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler 90 kilo J1 kategorisinde gösterdiği üstün performansla yarı finale yükseldi.

Müsabakalar Champ-de-Mars Arena’da Gerçekleşti

Milli sporcu, Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında İtalya'dan Valerio Romano Teodori ile karşılaştı. Çeyrek finalde rakibini ippon sayısıyla alt eden Yasin, büyük bir başarıya imza attı.

Yarı Finalde Zorlu Rakam Karşısında

Bugün yarı finalde Brezilya'dan Arthur Cavalcante da Silva ile karşılaşacak olan Yasin Çimciler'in bu maçı, paralimpik tarihindeki en önemli anlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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