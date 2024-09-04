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Yavuz Papağan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Elendi

Yavuz Papağan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk klasik yayda son 16 turunda mücadeleyi kaybetti.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:21
Yavuz Papağan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Elendi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Para Okçuluk Mücadelesi

2024 yılında gerçekleştirilen Paris Paralimpik Oyunları’nda, milli sporcu Yavuz Papağan para okçuluk branşında önemli bir mücadele verdi. Klasik yay kategorisinde yarışan Yavuz, son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Son 32 Turu Başarısı

Yavuz Papağan, Invalides sahasında düzenlenen müsabakalarda son 32 turunda Slovenya’dan Dejan Fabcic ile karşılaştı. Bu mücadelede 6-4'lük skorla galip gelerek son 16'ya adını yazdırdı.

Son 16 Turunda Elendi

Son 16 turunda Güney Kore'den Genonhwi Kwak ile eşleşen Yavuz, bu zorlu mücadelede 6-2'lik skorla rakibine mağlup oldu ve bireysel kategoride Paralimpik Oyunları’na veda etti.

Yavuz Papağan’ın performansı, Türk para okçuluğunun uluslararası alandaki gelişimini bir kez daha gözler önüne serdi.

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