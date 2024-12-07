Yeliz Başa, San Diego Mojo'ya Transfer Oldu

Yeliz Başa, ABD'de Yeni Bir Başlangıç Yapıyor

Türk voleybolunun önemli isimlerinden Yeliz Başa, ABD Profesyonel Voleybol Ligi ekiplerinden San Diego Mojo'ya transfer oldu. 37 yaşındaki deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezon Porto Riko lig takımlarından Cangrejeras de Santurce'de mücadele etti. Artık yurt dışındaki kariyerine başka bir ülkede devam edecek.

San Diego Mojo’dan Karşılamalar

San Diego Mojo, Yeliz Başa'nın transferini sosyal medya üzerinden duyurarak, "San Diego'ya hoş geldin" mesajını paylaştı. Yeliz, voleybol kariyerine yeni bir soluk getirecek olan bu transferle birlikte toplamda 12. farklı ülkede forma giymiş olacak. Daha önce Porto Riko, Tayland, Filipinler, İtalya, Endonezya, Arnavutluk, Vietnam, Japonya, Çekya ve Güney Kore gibi birçok ülkede sergilediği performansla dikkat çekmişti.

Şampiyonluk Mücadelesi

Geçen sezon, Cangrejeras de Santurce formasıyla önemli başarılar elde eden Yeliz Başa, ligin en skorer oyuncusu, en iyi hücum eden ve en iyi pasör çaprazı ödüllerinin sahibi oldu. Ülke dışında kazandığı başarılarıyla adını duyuran Başa, ABD'ye geçerek bu başarılara yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Kariyer Hedefleri ve Açıklamaları

Yeliz Başa, ABD'ye transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'den iki kulüpten teklif aldım ancak kariyerimi yurtdışında sürdürmeyi tercih ettim. Yarım kalan bir hikayem vardı ve sözümü tutmak benim için önemliydi. ABD'de de hedefim şampiyonluk ve bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. Kariyeri boyunca 11 farklı ülkede forma giymiş ve 6 şampiyonluk yaşamıştır.

Yeliz Başa, voleybola olan tutkusunu ve bağlılığını her zaman ön planda tutarak, yeni sezonda San Diego Mojo ile başarılar elde etmek için mücadele edecek.