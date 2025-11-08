Yeni Malatyaspor 0-0 Arkent Arnavutköy | Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

Yeni Malatyaspor 0-0 Arkent Arnavutköy Belediyesi FK

Nesine 2.Lig Kırmızı Grup 12. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor sahasında Arkent Arnavutköy Belediyesi FK ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma boyunca her iki ekip de gol bulmakta zorlanırken, maç sertlik ve tempo açısından sık sık durdu.

Maç Bilgileri

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Burak Kamalak, Ayşenur Karakoç, Mehmet Eren Küçükkeçeci

Kadro ve Teknik Kadro

Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Eray Şişman, Talha Garip, Ömer Çağrı Ataş (dk. 65 Burak Yaz), Enes Nas (dk 65 Burak Efe Yaz), Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Ferhat Canlı, Kemal Can Esen, Miraç Küçük, Murat Şamil Güler (Utku Esat Çoşkun dk. 83), Osman Katipoğlu(90+6 Ekrem Anuk).

Teknik Sorumlu: Cemil Tonguç

Arkent Arnavutköy Belediyesi FK: Sertaç Güzel, Anıl Şahin (dk. 83 Hüseyin İkiz), Taha Can Velioğlu, Furkan Yaman, Cerem Talha Dinçer (dk.75 Bora Aydınlık), Atalay Yıldırım (dk 83. Ali Efe Çördek), Arda Hacıcısalihoğlu, (Taha Dönmez dk. 46) Onur Özcan, Ömer Faruk Yılmaz, Berkan Burak Turan (dk 81. Berat Doğan Yıldız), İrfan Akgün.

Teknik Sorumlu: Muhammet Emin Gül

Sarı Kartlar

Yeni Malatyaspor: Murat Şamil Güler (dk. 35), Eray Şişman (dk. 47), Ferhat Canlı (dk. 52)

Arkent Arnavutköy Belediyesi FK: Berkan Burak Turan (dk. 12), Taha Can Velioğlu (dk. 64)

NESİNE 2.LİG KIRMIZI GRUP 12. HAFTA MAÇINDA YENİ MALATYASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FK İLE 0-0 BERABERE KALDI.