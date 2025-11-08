Yeni Malatyaspor 0-0 Arkent Arnavutköy | Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Arkent Arnavutköy Belediyesi FK 0-0 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 17:34
Yeni Malatyaspor 0-0 Arkent Arnavutköy | Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

Yeni Malatyaspor 0-0 Arkent Arnavutköy Belediyesi FK

Nesine 2.Lig Kırmızı Grup 12. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor sahasında Arkent Arnavutköy Belediyesi FK ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma boyunca her iki ekip de gol bulmakta zorlanırken, maç sertlik ve tempo açısından sık sık durdu.

Maç Bilgileri

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Burak Kamalak, Ayşenur Karakoç, Mehmet Eren Küçükkeçeci

Kadro ve Teknik Kadro

Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Eray Şişman, Talha Garip, Ömer Çağrı Ataş (dk. 65 Burak Yaz), Enes Nas (dk 65 Burak Efe Yaz), Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Ferhat Canlı, Kemal Can Esen, Miraç Küçük, Murat Şamil Güler (Utku Esat Çoşkun dk. 83), Osman Katipoğlu(90+6 Ekrem Anuk).
Teknik Sorumlu: Cemil Tonguç

Arkent Arnavutköy Belediyesi FK: Sertaç Güzel, Anıl Şahin (dk. 83 Hüseyin İkiz), Taha Can Velioğlu, Furkan Yaman, Cerem Talha Dinçer (dk.75 Bora Aydınlık), Atalay Yıldırım (dk 83. Ali Efe Çördek), Arda Hacıcısalihoğlu, (Taha Dönmez dk. 46) Onur Özcan, Ömer Faruk Yılmaz, Berkan Burak Turan (dk 81. Berat Doğan Yıldız), İrfan Akgün.
Teknik Sorumlu: Muhammet Emin Gül

Sarı Kartlar

Yeni Malatyaspor: Murat Şamil Güler (dk. 35), Eray Şişman (dk. 47), Ferhat Canlı (dk. 52)
Arkent Arnavutköy Belediyesi FK: Berkan Burak Turan (dk. 12), Taha Can Velioğlu (dk. 64)

NESİNE 2.LİG KIRMIZI GRUP 12. HAFTA MAÇINDA YENİ MALATYASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ARKENT...

NESİNE 2.LİG KIRMIZI GRUP 12. HAFTA MAÇINDA YENİ MALATYASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FK İLE 0-0 BERABERE KALDI.

NESİNE 2.LİG KIRMIZI GRUP 12. HAFTA MAÇINDA YENİ MALATYASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ARKENT...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3. Kamu Spor Oyunları Ege Grup Müsabakaları Manisa’da Sona Erdi
2
Aliağa FK 7-1 Adanaspor | TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. Hafta Sürprizi
3
Bandırmaspor 1-0 Boluspor: Gürsel savunmanın önemini vurguladı
4
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 2-2 Çaykur Rizespor
5
Anıl Demirci: Galibiyet Fırsatlarını Değerlendiremedik | Gaziantep FK 2-2
6
Kocaeli Kadın Basketbol 70-67 Dardanel Çanakkale Belediyespor — KBSL 6. Hafta
7
İlhan Palut: Çaykur Rizespor - Gaziantep FK 2-2, Beraberlik İdeal Sonuç

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00