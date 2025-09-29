Yeni Malatyaspor 974 gün sonra puan aldı: Ankara Demirspor 1-1

Yeni Malatyaspor 974 gün sonra puanla tanıştı

Ankara Demirspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik

Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin 6. haftasında oynadığı Ankara Demirspor deplasmanından 1-1'lik skorla ayrılarak 974 gün sonra puan aldı.

Son dönemde alınan kötü sonuçlar ve uygulanan puan cezalarıyla ligin dip sıralarına gerileyen Malatya temsilcisi, bu sonuçla taraftarına moral verdi.

Takımın en son puan aldığı maç, TFF 1. Lig döneminde 29 Ocak 2023'te oynanan ve Eyüpspor karşısında elde edilen 2-1'lik galibiyetti. Bu tarihten sonra ne puan ne de galibiyet gelebildi.

Geçen sezon 1. Lig'deki tüm maçlarını kaybeden ve bu sezon 2. Lig'in ilk 5 haftasında da aynı performansı sürdüren Malatya ekibi, 6. haftadaki beraberlikle uzun süren puan hasretini bitirdi.

Güncel tabloda Yeni Malatyaspor -35 puan ile ligin son sırasında bulunuyor. Kulübün bu sezon FIFA Disiplin Komitesi tarafından uygulanan 36 puan silme cezası da takımın puan durumunu derinden etkiledi.