Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile Anlaştı

Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük Dönemi

Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu pozisyonunda Adem Büyük ile anlaşma sağladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, sarı-siyahlı ekipte daha önce futbolculuk yapmış olan Adem Büyük'ün, teknik sorumlu olarak göreve getirildiği belirtildi.

Yuva Mesajı

Açıklamada, "Yine, yeniden yuvana hoşgeldin Adem Büyük," ifadeleri kullanıldı. Bu duyuru, kulüp camiasında büyük bir heyecan yarattı. Eski futbolcunun, kulüp tarihindeki katkılarının ardından teknik direktörlük görevine gelmesi, oyuncuların ve taraftarların takıma olan inancını artırması bekleniyor.