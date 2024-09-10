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Yeni Malatyaspor, Çorum FK Maçına Hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor, Çorum FK ile yapacağı maça tüm hızıyla hazırlanıyor. Antrenmanlar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 19:39
Yeni Malatyaspor, Çorum FK Maçına Hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor'un Hazırlıkları Sürüyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Ahlatcı Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Altyapı Teknik Sorumlusu Murat Uçkun Yönetiminde

Takım, Bolu'daki kamp alanında, altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun önderliğinde antrenmanlarına devam ediyor. Ekip, maç öncesi hem koşu hem de ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar gerçekleştirdi.

Gözler Antrenmanlarda

Yapılan antrenmanı, kulüp başkanı Adil Gevrek de yakından takip etti. Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

Maç Bilgileri

Yeni Malatyaspor ve Ahlatcı Çorum FK arasındaki mücadele, 14 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 16.00'da Ankara'daki Keçiören Aktepe Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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