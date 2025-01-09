Yeni Malatyaspor'da Şahin Altunok İstifa Etti: Olağanüstü Genel Kurul Kararı Alındı

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok, istifa etti. Kulüp olağanüstü seçimli genel kurul için tarih belirledi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 18:48
Yeni Malatyaspor'da Şahin Altunok İstifa Etti: Olağanüstü Genel Kurul Kararı Alındı

Yeni Malatyaspor'da Yönetim Krizi

Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Şahin Altunok, sürpriz bir kararla istifa etti. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Altunok, görevde bulunduğu süre zarfında yaşanan zorluklarla başa çıkamadığını belirtti.

Altunok'un Açıklaması

İstifa kararının arkasında yatan nedenleri açıklayan Altunok, "Büyük hayaller ve umutlarla göreve geldim. Sahipsizliğe terk edilmiş takımımızı sahiplenmek, zorlu günleri el birliğiyle geride bırakmak için gayret ettik. Ancak bu gayretimizde destek bulamadık," ifadelerini kullandı.

Altunok, kulübün ağır borç yükü altında ezildiğini ve bu durumu yalnızca kendisinin ve yönetiminin üstlenemeyeceğini ifade etti. Ayrıca, yaptıkları ligden çekilme girişimlerinin de desteklenmediğini dile getirerek, geçmiş yönetimlerin hatalarını yineleyememek adına görevi bırakma kararı aldıklarını vurguladı.

Gelecek Planları

Başkan Altunok, kulübe olan desteklerinin devam edeceğini ve takımın eski ihtişamlı günlerine dönmesini arzu ettiğini belirtti.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Öte yandan, Yeni Malatyaspor Kulübü, 26 Ocak Pazar günü olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapma kararı aldı. Eğer yeterli çoğunluk sağlanamazsa, 2 Şubat Pazar günü çoğunluk aranmaksızın yine olağanüstü genel kurula gidileceği bildirildi.

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