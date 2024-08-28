Yeni Malatyaspor, Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Antrenman Detayları
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde, altyapı teknik sorumlusunun yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve devamında futbolcular, topla çeşitli çalışmalar yaptılar.
Gelecek Seanslar
Yeni Malatyaspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Takımın, Erzurumspor karşısında sergileyeceği performans merakla bekleniyor.