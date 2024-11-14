Yeni Malatyaspor Hazırlıklarına Devam Ediyor: İstanbulspor Maçı Öncesi Çift Antrenman

Yeni Malatyaspor İstanbulspor Maçı İçin Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 23 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Uğur Okulları İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, takım antrenmanlarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirmekte.

Çift İdman ile Hazırlıklar Devam Ediyor

Teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirilen idmanlarda futbolcular, önce koşu ardından da pas çalışması yaparak form tutmaya çalıştı. Günü çift antrenmanla tamamlayan Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.