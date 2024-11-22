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Yeni Malatyaspor İle İstanbulspor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

Yeni Malatyaspor, İstanbulspor maçı için son hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Maç 13.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:05
Yeni Malatyaspor İle İstanbulspor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

Yeni Malatyaspor Maç Hazırlıklarını Tamamladı

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın Uğur Okulları İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Takım, hazırlıklarını başarıyla tamamladı ve kampa girdi.

İdman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamada, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular koşunun ardından pas çalışması yaptı.

Maç Bilgileri

Malatya temsilcisi, yarın Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak maçta İstanbulspor ile karşılaşacak. Mücadele, saat 13.30'da başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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