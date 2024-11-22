Yeni Malatyaspor İle İstanbulspor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

Yeni Malatyaspor Maç Hazırlıklarını Tamamladı
Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın Uğur Okulları İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Takım, hazırlıklarını başarıyla tamamladı ve kampa girdi.
İdman Detayları
Kulüpten yapılan açıklamada, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular koşunun ardından pas çalışması yaptı.
Maç Bilgileri
Malatya temsilcisi, yarın Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak maçta İstanbulspor ile karşılaşacak. Mücadele, saat 13.30'da başlayacak.
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