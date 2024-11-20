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Yeni Malatyaspor, İstanbulspor Maçına Hazırlığını Sürdürüyor

Yeni Malatyaspor, İstanbulspor maçı için Nurettin Soykan Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:41
Yeni Malatyaspor, İstanbulspor Maçına Hazırlığını Sürdürüyor

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.

Malatya temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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