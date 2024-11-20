Yeni Malatyaspor, İstanbulspor Maçına Hazırlığını Sürdürüyor

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.

Malatya temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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