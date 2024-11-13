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Yeni Malatyaspor, İstanbulspor Maçının Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Yeni Malatyaspor, Uğur Okulları İstanbulspor ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarına başladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 19:54
Yeni Malatyaspor, İstanbulspor Maçının Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'de Uğur Okulları İstanbulspor ile gerçekleştireceği maç hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulübün resmi açıklamasına göre, hazırlıklar Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirildi. İlk olarak koşu, ardından ise pas çalışması yapan futbolcular, maç için motivasyonlarını artırdı.

Yeni Malatyaspor, 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşmasına yönelik yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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