Yeni Malatyaspor, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor Hazırlıklara Başladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 25 Ağustos Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacakları maç için antrenmanlara hız verdi.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım antrenmanlarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde, altyapı teknik sorumlusunun yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayarak çeşitli çalışmalarla devam etti.

Gelecek Çalışmalar

Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Takım, önümüzdeki maçta en iyi performansını sergilemek için gayretle çalışıyor.

Disiplin Cezası

Bununla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor müsabakasına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puan silme cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ayrıca, Malatya ekibinin 2. haftasında oynanması planlanan Esenler Erokspor maçı ise ileri bir tarihe ertelendi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 25 Ağustos Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 25 Ağustos Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.